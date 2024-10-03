Аэропорт Казани утром 3 октября временно перестал принимать и отправлять рейсы

Казанский аэропорт с 06:00 3 октября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Его работу ограничили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
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