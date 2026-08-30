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«Октябрь и ноябрь будут самыми необычными в XXI веке». Синоптики сказали, к чему готовиться

«Октябрь и ноябрь будут самыми необычными в XXI веке». Синоптики сказали, к чему готовиться

Октябрь и ноябрь 2026 года могут стать одними из самых контрастных осенних месяцев за последние десятилетия.

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