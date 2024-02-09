Кристофер Нолан оказался фанатом франшизы «Форсаж»

Кристофер Нолан признался в любви к франшизе «Форсаж» (The Fast and the Furious). По его словам, он совершенно не стыдится этого, а лучшим из серии считает третью часть — «Токийский дрифт» (The Fast and the Furious: Tokyo Drift).
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