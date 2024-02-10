LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Яна Поплавская в шоке, что Филипп Киркоров вернулся

Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении короля в шоу-бизнес. Артистка, известная своей ролью Красной Шапочки в советском фильме-сказке, опубликовала довольно обширное сообщение в своем телеграм-канале, посвященное певцу Филиппу Киркорову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх