ЛОР Маневич: уши нужно чистить только полотенцем после душа

Чистить уши самостоятельно ватными палочками опасно. Для поддержания чистоты достаточно ухаживать за наружной частью уха: аккуратно протирать ушную раковину и внешний слуховой проход влажным полотенцем после душа, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии