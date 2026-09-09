Поддержка Киева со стороны Вашингтона приведет к большей экскалации

США в период президентства Дональда Трампа действительно сократили военную поддержку Украине, однако поставки вооружений за счет американских налогоплательщиков продолжаются.
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