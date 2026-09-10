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Новости Брянска

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Во время ракетной опасности брянцы слышали взрывы

Во время ракетной опасности брянцы слышали взрывы

Жители Брянска сообщили о громких звуках в ночном небе во время действия сигнала ракетной опасности.Во время ракетной опасности, которая продолжалась в Брянской области 13 минут, в небе над Брянском раздавались громкие звуки, напоминающие взрывы.

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