Этот день в авиации. 22 декабря

1892 - Родился Владимир Панфилович Яценко — советский авиаконструктор. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) — за разработку и освоение новых технологических процессов при производстве самолётов.
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