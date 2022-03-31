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Эксперт Чарный: санкции против РФ лишат Европу доли урожая

Эксперт Чарный: санкции против РФ лишат Европу доли урожая

Запрет на поставку российских удобрений в страны Европы, а также возможное эмбарго на энергоносители ставят под удар сельское хозяйство в Евросоюзе, заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный.

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