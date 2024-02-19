В Сеченовском университете создадут биореактор для создания органов на заказ

В Сеченовском медицинском университете создадут уникальный биореактор для создания органов на заказ. Об этом рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России, профессор Петр Тимашев, слова которого передает газета "Известия".