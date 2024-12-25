«Крестьянами провонял». Россияне устроили «порку» в соцсетях депутату, который оскандалился в самолете из-за соседства с «простым народом»

RuNews24.ru Многие люди, добиваясь определенных высот, забывают, к сожалению, откуда они вышли и кому обязаны своим «звездным» статусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жириновский назЫвал Затулина лжецом, скотиной, негодяем и подлецом
- Эти люди настроены проукраински, никогда себя не проявляют, разве что в ядовитом шёпоте между собой, и почему-то продолжают верить в то, что Украина вернётся
- 24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени
Свежие комментарии