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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Крестьянами провонял». Россияне устроили «порку» в соцсетях депутату, который оскандалился в самолете из-за соседства с «простым народом»

«Крестьянами провонял». Россияне устроили «порку» в соцсетях депутату, который оскандалился в самолете из-за соседства с «простым народом»

RuNews24.ru   Многие люди, добиваясь определенных высот, забывают, к сожалению, откуда они вышли и кому обязаны своим «звездным» статусом.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Вернуть бы его обратно,туда ,откуда вылез(жаль волокита долгая будет)
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Пиндососами рождаются, а в хороших условиях активно развиваются.
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4 час.
Сергей Кочегаров
не нажрался, мало-мало уху ел.
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3 час.

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