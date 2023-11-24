The Guardian: в Великобритании зимой тысячи переселенцев из Украины станут бездомными

Представитель Британского Красного креста Оливиа Филд в комментарии для издания The Guardian сообщила, что множество украинских беженцев в Великобритании сталкиваются с проблемами, из-за которых могут остаться без крыши над головой приближающейся зимой.
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