Кино: Из-за чего долгие годы ненавидели друг друга Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлонедве, и Что примирило звезд Голливуда

Они соперничали в течение многих лет, шаг за шагом доказывая свое превосходство друг над другом. Как двум ярким звездам, достигшим легендарного статуса в киноиндустрии, им было тесно в одной Вселенной, и со временем их соперничество переросло в настоящую вражду.