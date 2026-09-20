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Половину уголовных дел во время выборов возбудили из-за телефонного хулиганства

Половину уголовных дел во время выборов возбудили из-за телефонного хулиганства

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS В России возбуждено 27 уголовных дел во время выборов в Госдуму. Около половины из них связано с заведомо ложными сообщениями о терроризме.

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