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Почему магматический плюм навряд ли уничтожит человечество

Почему магматический плюм навряд ли уничтожит человечество

Из недр нашей планеты стремительно поднимается к поверхности горячий магматический плюм. В Западной Сибири просыпаются грязевые горячие вулканы, закипают колодцы в деревнях, датчики геофизиков сходят с ума.

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