Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск к блогеру Веронике Степановой

Известная блогерша Ксения Бородина вместе с супругом Николаем Сердюковым обратились в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера и клинического психолога Вероники Степановой.
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