На лыжном стадионе в парке "Дружба" Тамбова заработал прокат зимнего инвентаря. Любители активного отдыха, со своим инвентарем или взятым на прокат, могут покататься на лыжах в удовольствие – трасса подготовлена для конькового хода.
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