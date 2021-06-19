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Правый двигатель самолета L-410 отказал на взлете на высоте 150-200 метров. Экипаж...

Правый двигатель самолета L-410 отказал на взлете на высоте 150-200 метров. Экипаж...

Правый двигатель самолета L-410 отказал на взлете на высоте 150-200 метров. Экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную полосу, но при развороте борт потерял высоту, и пилоты были вынуждены выбрать единственную имеющуюся площадку.

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