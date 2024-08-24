С 15 сентября в Карагандинской области начнется вакцинация от гриппа

Об этом информируют в Департаменте санэпидконтроля области. Иммунизация начнется с 15 сентября по всей стране, а получить прививку можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства, сообщает корреспондент ekaraganda.
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