Минус рычаг плюс оцинковка: как едет Lada Niva Legend с новым мотором

Вот только с виду она все та же. «Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь Ладушкой…», как пел полвека назад Вадим Мулерман.
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