В Красноярском крае сотрудники полиции провели со школьниками урок правовой грамотности

В Назарово сотрудники полиции и общественники продолжают проводить встречи с подрастающим поколением, направленные на повышение уровня правовой грамотности и разъяснение мер ответственности, за совершение преступлений и административных правонарушений.
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