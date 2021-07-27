Затраты на газификацию в Госдуме предложили компенсировать

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что россиянам, которые оплатили за свой счет работы по газификации к домовладению до вступления в силу президентской программы, в будущем могут разрешить компенсировать их траты.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что россиянам, которые оплатили за свой счет работы по газификации к домовладению до вступления в силу президентской программы, в будущем могут разрешить компенсировать их траты.
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