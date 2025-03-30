Apple выпустит MacBook Pro с чипом M5 осенью, но более крупное обновление произойдёт в 2026 годуКомпания Apple планирует выпустить обновлённую версию своего ноутбука MacBook Pro с фирменным процессором Apple M5 позднее в этом году.
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