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Apple выпустит MacBook Pro с чипом M5 осенью, но более крупное обновление произойдёт ...

Apple выпустит MacBook Pro с чипом M5 осенью, но более крупное обновление произойдёт ...

Apple выпустит MacBook Pro с чипом M5 осенью, но более крупное обновление произойдёт в 2026 годуКомпания Apple планирует выпустить обновлённую версию своего ноутбука MacBook Pro с фирменным процессором Apple M5 позднее в этом году.

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