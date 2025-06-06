Врач Беджанян: физнагрузки помогут в профилактике рака

Физическая активность может снизить риск развития онкологических болезней. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра №2 РНЦХ им.
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