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Трамп предлагает, РФ выдвигает условия, Зеленский заискивает: западная пресса о завершении конфликта

Трамп предлагает, РФ выдвигает условия, Зеленский заискивает: западная пресса о завершении конфликта

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа быстро «наставила на путь истинный» не только лидеров европейских стран, которые лихорадочно пытаются наладить отношения с 47-м президентом Штатов, но и западную прессу, так жаждавшую увидеть раздавленную Россию у ног американской Демпартии.

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