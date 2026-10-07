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Россия проинформировала ВОЗ об эпидситуации в Иркутской области

Россия проинформировала ВОЗ об эпидситуации в Иркутской области

В Кремле призвали россиян ориентироваться только на официальные источники информации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформирована об эпидемиологической обстановке в Иркутской области.

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