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Регионы России

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Небензя обвинил Запад в использовании темы продовольственной безопасности против России

Небензя обвинил Запад в использовании темы продовольственной безопасности против России

Небензя также обвинил НАТО и Брюссель в накачивании вооружениями Киева. Он утверждает, что альянс и Брюссель поставляют Украине дальнобойные системы и снабжают её разведданными для точечных ударов по гражданским объектам и мирному населению России.

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