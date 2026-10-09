Небензя также обвинил НАТО и Брюссель в накачивании вооружениями Киева. Он утверждает, что альянс и Брюссель поставляют Украине дальнобойные системы и снабжают её разведданными для точечных ударов по гражданским объектам и мирному населению России.
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