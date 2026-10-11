Виды косяков

Косяки немного рассмотрим.Тем более, что сначала они на значимость особо не влияют, в отличие от сливов, но в перспективе отношения разрушают, а если остаются в поле, то и другие отношения строить не дают.
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Хрень какая-то, читать тошно.