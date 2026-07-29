Яндекс представил ИИ-конструктор Vibecraft для создания сайтов

«Яндекс» запустил Vibecraft — ИИ-конструктор для создания сайтов и приложений без программирования. Иван Пузыревский из Yandex Cloud уверяет, что новая платформа изменит работу разработчиков, снижая рутинность и фокусируя на проектировании архитектуры.