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Царьград

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Яндекс представил ИИ-конструктор Vibecraft для создания сайтов

Яндекс представил ИИ-конструктор Vibecraft для создания сайтов

«Яндекс» запустил Vibecraft — ИИ-конструктор для создания сайтов и приложений без программирования. Иван Пузыревский из Yandex Cloud уверяет, что новая платформа изменит работу разработчиков, снижая рутинность и фокусируя на проектировании архитектуры.

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