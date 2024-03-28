Готовим творожный десерт с ананасами

Ингредиенты творог - 200 г сметана - 100 г сгущенное молоко - 75 г быстрорастворимый желатин - 10 г вода (для желатина)– 50 мл консервированные ананасы - 1 банка (сироп из этой банки – 150 мл ананасы – 100-150 г) для подачи (по желанию): горький шоколад фрукты Рецепт приготовления 10 г желатина залить 50 мл ледяной воды.