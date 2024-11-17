Канада не стала публиковать список въехавших нацистов — L’AntiDiplomatico

Даже частичный список из тысячи нацистских преступников, переселившихся после Второй мировой войны в Канаду, не смогли опубликовать власти страны во главе с премьер-министром Джастином Трюдо, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico 16 ноября.
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