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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» завершил 2023 год с 74 победами. Это рекорд клуба

В 2023 году мадридская команда выиграла 74 матча, побив рекорд (68), установленный в 2019 году. «Реал» завершил год серией из 11 побед подряд.

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