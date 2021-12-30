Аргументы недели

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Новый год приходит к нам и шагает по домам

Новый год приходит к нам и шагает по домам

Совсем немного осталось до Нового года: мы все сядем за празднично накрытый стол, загадаем желание и выпьем шампанское за наше счастье в новом году! Праздничный стол – всегда изобилие! А как же иначе? Это же Новый год! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило познакомить вас, дорогие читатели, с блюдами, которые объединяют латвийско-российский новогодний стол! Начну с латвийской кухни! Практически у любого латвийца на праздничном столе всегда будет яблочный пирог и булочки со шпеком (сало).

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