Новый год приходит к нам и шагает по домам

Совсем немного осталось до Нового года: мы все сядем за празднично накрытый стол, загадаем желание и выпьем шампанское за наше счастье в новом году! Праздничный стол – всегда изобилие! А как же иначе? Это же Новый год! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило познакомить вас, дорогие читатели, с блюдами, которые объединяют латвийско-российский новогодний стол! Начну с латвийской кухни! Практически у любого латвийца на праздничном столе всегда будет яблочный пирог и булочки со шпеком (сало).