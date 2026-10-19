Астронавты пытаются защитить растение в местности, похожей на марсианскую / © NASA Геологию, минералы и химический состав Марса уже исследовали и нанесли на карты, однако до сих пор не существовало единой системы классификации местных грунтов сразу по нескольким характеристикам.
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