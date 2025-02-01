Некоммерческая организация "Евразия": волонтеры всегда готовы помочь

Волонтеры некоммерческой организации "Евразия" принимают активное участие в ликвидации последствий экологических аварий, а также оказывают всяческую поддержку тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
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