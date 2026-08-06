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ФАС признала рекламу Fonbet ненадлежащей из-за нарушения требований закона

ФАС признала рекламу Fonbet ненадлежащей из-за нарушения требований закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу компании «Фонбет ТВ» ненадлежащей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе проверки рекламной кампании Fonbet были установлены факты нарушения требований действующего законодательства.

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