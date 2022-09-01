Кочетков потренировался с «Куньлунем». Права на вратаря в КХЛ – у «Витязя»

Петр Кочетков поблагодарил «Куньлунь» за возможность потренироваться перед сезоном НХЛ. «Благодарю «Куньлунь» и Владимира Куликова за возможность принять участие в дополнительных тренировках для вратарей, чтобы подготовиться к новому сезону НХЛ.
Петр Кочетков поблагодарил «Куньлунь» за возможность потренироваться перед сезоном НХЛ. «Благодарю «Куньлунь» и Владимира Куликова за возможность принять участие в дополнительных тренировках для вратарей, чтобы подготовиться к новому сезону НХЛ.
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