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Кочетков потренировался с «Куньлунем». Права на вратаря в КХЛ – у «Витязя»

Петр Кочетков поблагодарил «Куньлунь» за возможность потренироваться перед сезоном НХЛ. «Благодарю «Куньлунь» и Владимира Куликова за возможность принять участие в дополнительных тренировках для вратарей, чтобы подготовиться к новому сезону НХЛ.

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