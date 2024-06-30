Avia.pro - СМИ Вечер пятницы на северо-западе Москвы, где толпа молодых людей из Киргизии проводила время, закончилось трагедией.
Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем
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виктор климахин
ВСЕХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ДУШМАНОВ ИСЛАМИСТОВ ШАЙТАНОВ С ИХНИМИ СЕМЬЯМИ И У КОГО ЕСТЬ ГРАЖДАНСТВО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ КАК ОНИ РОССИЯН ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА
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39 мин.
ЛН
Леонид Никоноров
20 лет каждому, но это минимум!!! Эту морзоту - на 25 ( каждому) !!! А ещё лучше угандошить надо было при задержании!!! И это было бы правильно! А потом пусть разбираются диаспоры, когда бы они были убиты!!!
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16 мин.
k
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21 сек.
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