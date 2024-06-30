Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

виктор климахин ВСЕХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ДУШМАНОВ ИСЛАМИСТОВ ШАЙТАНОВ С ИХНИМИ СЕМЬЯМИ И У КОГО ЕСТЬ ГРАЖДАНСТВО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ КАК ОНИ РОССИЯН ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

ЛН Леонид Никоноров 20 лет каждому, но это минимум!!! Эту морзоту - на 25 ( каждому) !!! А ещё лучше угандошить надо было при задержании!!! И это было бы правильно! А потом пусть разбираются диаспоры, когда бы они были убиты!!!