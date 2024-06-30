Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • korkmasowtrofim
    Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на раб...Пхеньян отправляе...
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    Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на раб...Толпа молодых люд...

Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

Avia.pro - СМИ Вечер пятницы на северо-западе Москвы, где толпа молодых людей из Киргизии проводила время, закончилось трагедией.

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Комментарии
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виктор климахин
ВСЕХ    МИГРАНТОВ    ЧУРОК  БАСМАЧЕЙ  ДУШМАНОВ  ИСЛАМИСТОВ   ШАЙТАНОВ       С  ИХНИМИ  СЕМЬЯМИ  И  У КОГО  ЕСТЬ    ГРАЖДАНСТВО     УБИВАТЬ  КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И  ШАКАЛОВ   КАК  ОНИ  РОССИЯН   ВРЕДА  НЕ  БУДЕТ  ТОЛЬКО  ПОЛЬЗА
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39 мин.
ЛН
Леонид Никоноров
20 лет каждому, но это минимум!!! Эту морзоту - на 25 ( каждому) !!! А ещё лучше угандошить надо было при задержании!!! И это было бы правильно! А потом пусть разбираются диаспоры, когда бы они были убиты!!!
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16 мин.
k
korkmasowtrofim
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Кондиционер Arctic Air Ultra
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