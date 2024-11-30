На тушении пожара в Архангельске погиб спасатель

Сегодня, 30 ноября, в многоквартирном доме на улице Дрейера в столице Поморья произошло возгораниеКомандир отделения 5-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Леонидович Воронин в в составе звена газодымозащитной службы участвовал в тушении пожара внутри здания.