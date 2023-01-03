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Times of Israel: посол Украины в Израиле Корнийчук осудил Коэна за разговор с Лавровым

Times of Israel: посол Украины в Израиле Корнийчук осудил Коэна за разговор с Лавровым

Глава МИД Израиля Эли Коэн поговорил по телефону с главой МиД России Сергеем Лавровым и обсудил с ним ситуацию на Украине, за что был раскритикован послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

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