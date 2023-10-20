ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Член Общественного совета при УВД по ЮВАО принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов

В музее боевой и трудовой славы, расположенном в здании управы Рязанского района, состоялась гражданско-патриотическая акция с вручением паспортов юным жителям Рязанского района, достигшим 14-летнего возраста, в которой приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Кирсанов Виктор Иванович, глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев, начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Рязанскому району майор полиции Павел Базилев и член Общественного совета при УВД по ЮВАО Геннадий Чумаченко.

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