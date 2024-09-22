Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Для понимания связи между загрязнением воздуха и психическим здоровьем необходимы срочные меры, считают исследователи

В статье, опубликованной в журнале BJPsych Open, исследователи под руководством профессора Кама Бхуи (Kam Bhui) из Оксфордского университета (University of Oxford), говорят о том, что плохое качество воздуха является фактором риска развития психических заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх