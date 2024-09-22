Для понимания связи между загрязнением воздуха и психическим здоровьем необходимы срочные меры, считают исследователи

В статье, опубликованной в журнале BJPsych Open, исследователи под руководством профессора Кама Бхуи (Kam Bhui) из Оксфордского университета (University of Oxford), говорят о том, что плохое качество воздуха является фактором риска развития психических заболеваний.
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