💡Ялта частично осталась без света По информации «Крымэнерго», планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
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💡Ялта частично осталась без света По информации «Крымэнерго», планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.