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Замглавы МИД Рябков призвал США изменить свой внешнеполитический подход для реальной работы с Россией по контролю над вооружениями

Замглавы МИД Рябков призвал США изменить свой внешнеполитический подход для реальной работы с Россией по контролю над вооружениями

Заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты изменить свой внешнеполитический подход для реальной работы с Москвой по контролю над вооружениями.

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