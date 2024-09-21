🌊 У берегов Крыма три человека утонуло за сутки В ГУ МЧС России по республике рассказали о трёх несчастных случаях, которые произошли в акватории Чёрного моря за прошедшие сутки.
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🌊 У берегов Крыма три человека утонуло за сутки В ГУ МЧС России по республике рассказали о трёх несчастных случаях, которые произошли в акватории Чёрного моря за прошедшие сутки.