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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри: «Вероятно, это моя первая и единственная возможность выступить на Играх»

2-кратный MVP НБА из «Голден Стэйт» ранее дважды побеждал с национальной командой на чемпионатах мира (2010, 2014), но никогда не ездил на Олимпийские игры.

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