Прокурор штата Техас подал в суд на администрацию Байдена из-за приложения для мигрантов

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.
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