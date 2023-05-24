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Прокурор штата Техас подал в суд на администрацию Байдена из-за приложения для мигрантов

Прокурор штата Техас подал в суд на администрацию Байдена из-за приложения для мигрантов

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.

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