Пермскую трассу частично перекрыли из-за снегопадов

В понедельник, 30 октября, ГИБДД частично перекрыла пермскую трассу. Движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на участке трассы Р-242 со 160 по 352 км в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом, метелью и ограниченной видимостью.