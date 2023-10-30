РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Ай, молодцы эти ребята! Знаем, что все они там, на Западе, лжецы, тупицы и "двоешники по жизни". Но лишний раз, когда...В Италии сочли ра...
  • Константин Белимов
    Брехня, тогда почему рубль дешевле доллара если у нас золота до хрена, если у нас нефти и газа больше чем в США? Непо...Россия нарастила ...
  • Гарий Щерба
    @@ЛБАЕБЫ  НАЦИСТСКИЕ  уж и  НЕЗНАЮТ  КАКОЙ ЕЩЕ ХРЕНЬЮ  ЗАНЯТЬСА ,  видать  ВСЕ ПРОБЛЕМЫ  ЩЕНЕВМЕРЛИКОВ  уже  РЕШИЛИ ....Борис Джонсон нач...

Пермскую трассу частично перекрыли из-за снегопадов

Пермскую трассу частично перекрыли из-за снегопадов

В понедельник, 30 октября, ГИБДД частично перекрыла пермскую трассу. Движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта ограничено на участке трассы Р-242 со 160 по 352 км в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом, метелью и ограниченной видимостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх