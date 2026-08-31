Почему советские хрущевки на самом деле лучше, чем современные новостройки

На конец 2010-х и начала 2020-х годов в России произошел бум жилого строительства. Огромные «человейники» с планировкам, типа «еврооднушка» и «евродвушка», а то и вовсе с приятно ласкающим русское ухо загадочным заграничным статусом «аппартаменты» растут, как грибы после дождя, устремляясь в высь и маня цветастой рекламой и ярким металлическим сайдингом на обшивке.
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