Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что не видит предпосылок для изменения тенденции на фронте: по его оценке, украинские войска будут продолжать сдавать позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым