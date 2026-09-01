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Мировое обозрение

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Путин: Враг будет сыпаться

Путин: Враг будет сыпаться

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что не видит предпосылок для изменения тенденции на фронте: по его оценке, украинские войска будут продолжать сдавать позиции.

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